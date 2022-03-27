敏實科大27日辦理校園AI體驗營，讓200多名學生和家長參與各項先進AI體驗，包括特斯拉自駕車、人智慧製造生產中心、智慧烘焙咖啡豆及機器人送餐等，讓與會者收穫滿滿，不虛此行。

敏實科大校長曾信超表示，敏實科大和敏實集團未來燈塔工廠的智能科技人才需求緊密結合，今年夏天學校將選派優秀同學到歐洲捷克布拉格，在最先進的敏實智慧製造工廠見習，首開國內科大與全球集團合作的先例。

在電動車自駕體驗時，曾信超指敏實可能是國內第一所購入特斯拉自駕車，且將之拆解供同學學習智慧駕駛的科技大學。

智慧車輛系主任曾慶祺及老師陳建中，詳細介紹自駕原理，配合整個電動車產業及自駕技術的發展，學生將來可在各主要車廠擔任重要的工程與技術幹部。

智慧製造主任于善淳表示，學校在最短時間內結合產業界及系上同仁，研發智慧製造與即時戰情控制中心，讓學生動手做，將來在實際接單生產過程中，更能了解整個智慧製造工廠的運作。

餐飲系主任謝衣鵑介紹餐飲系的發展與建置的雲端廚房，指後疫情時代，相對人力缺乏及對餐飲高品質的要求，學生在學習過程能學到智慧廚房和雲端廚房的技術，結合系上紮實的廚藝訓練，將來就業可以創業與加入雲端廚房，發展機會非寬廣。

與會者對敏實科大作為人工智慧專業大學，留下深刻印象，讚許敏實科大用最短時間，規畫建造完成智慧製造生產中心、自駕車體驗學習中心及智慧餐飲及雲端廚房，培養未來需要的AI人才，家長對孩子未來發展也深具信心。