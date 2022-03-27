黃子佼昨舉行音樂會。（響地音樂提供）

黃子佼昨舉行音樂會。（響地音樂提供）

黃子佼昨舉行音樂會。（響地音樂提供）

黃子佼（佼佼）26日舉辦「50奶爸的前奏」80年代爵士音樂會，他首次同步舉辦線上、線下演出，除了愛妻孟耿如、主持人陳明珠、國際設計師詹朴、那對夫妻KIM、周定瑋等好友到場力挺，徐若瑄更是排開小巨蛋閉關行程，現身獻上一大箱尿布給即將升格父親的黃子佼，佼佼感動不已地說：「我和徐若瑄是同一世代，現在都還在舞台上，真的很不容易啊！」大讚她攻蛋門票秒殺，幽默謙稱：「而我只在紅樓河岸？真的令人嫉妒了！」

音樂收藏頗豐的黃子佼，戲稱自己聽歌「走火入魔」，音樂會中送上80年代青春期的選曲，為致敬當年「飛碟」、「滾石」兩大唱片龍頭，特別將兩家招牌合唱曲〈快樂天堂〉和《飛向未來》編成組曲，更「私心」選唱童安格、張信哲、周華健、齊秦相對不是生涯最紅的歌，佼佼笑說：「對啦，我就任性，但都是我最愛的歌曲。」又表示：「但50歲生日嘛！我要做自己！壽星最大。」

黃子佼也在音樂會上大展脫口秀長才，說唱一系列80年代歌手風格，如比莉、劉文正、高凌風，都是他在士東國小表演時模仿的偶像，即刻呈現抒情經典〈三月裡的小雨〉、〈一場遊戲一場夢〉、〈每次都想呼喊你的名字〉等歌。佼佼憶及1988年和同學在重慶南路的東方書局打工搬參考書，看到綜藝節目《青春大對抗》，因而動了參賽念頭，抱著想看小燕姐的憧憬，沒想到就這樣進入演藝界。他回憶當時奮發和同學在2小小倉庫練習脫口秀，觀眾是在書局上班的哥哥姊姊，佼佼感性向台下發出「尋人啟事」，希望有機會跟當年的第一批觀眾重聚致謝。

黃子佼也透露音樂會總彩時都在壓抑情緒，就怕掉淚，「畢竟每首歌都有我的回憶，我最愛的滾石、飛碟，更是花了我好多零用錢呀」；他當年因為身材瘦小、交不到女朋友，為賦新詞強說愁，會唱情歌療傷，「但我現在很幸福，所以我發現我回頭來唱這些歌，都不夠慘，很焦慮我要如何回到青春期滿臉痘痘、交不到女友的心情」？愛妻孟耿如則事前瞞著他偷帶全家出席，感動見證老公在台上放閃。

黃子佼將於下周迎接50歲生日，音樂會上堪稱是最暖壽星，特別感謝很多從高雄、台南上來的歌迷，「高鐵、住宿，甚至油錢，都比我的門票貴」，佼佼自嘲是「不暢銷歌手」、應該「封麥」，但如果硬要他許一個生日願望，「就會希望我每一年都有機會辦80年代音樂會，把這些青春的歌曲，透過我的故事脫口秀、我的詮釋演唱、甚至我的模仿，把它傳承下去」，一昔話感動現場所有人，掌聲不斷支持他繼續唱下去。