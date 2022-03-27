110學年度全國學生舞蹈比賽日前落幕，新竹縣獲得12項特優和6項優等，成績「舞」告厲害！其中竹東國中囊括國中B團體丙組民俗舞全國特優第1、2名佳績，中山國小學生呂宥廷則勇奪個人組2項特優。

縣長楊文科偕同教育處長楊郡慈到竹東國中嘉勉得獎同學，欣賞舞蹈表演後，戴上頭飾和「舞」林高手們合影，稱許學生們舞出氣勢，形體、動作、眼神也很出眾，全國第一實至名歸！

竹東國中校長徐華助指出，7位學生在曾文譽老師指導古典舞「火鳳臨戰赤羽飛」舞碼，穿著華麗鳳袍有很多高難度的旋轉動作，台上幾分鐘的演出是台下多年努力的展現。「紅花情」拿下團體民俗舞全國特優第2名佳績，同學們肢體靈活，隨著輕快樂曲踹腿、顫動，將苗族舞蹈完美詮釋。

楊文科表示，新竹縣學生允文允舞（武），除在全國舞蹈比賽拿下歷年來特優及優等最多成績，全國學生音樂比賽也打破歷年獎牌數紀錄，去年參加「全國中等學校運動會」、「全國運動會」獲得獎牌也是歷年最高，參賽同學在訓練過程鍛鍊毅力，培養合作精神和榮譽感，是人生學習生涯重要的回憶。

全國學生舞蹈比賽新竹縣獲團體組特優的有，竹東國中民俗舞和古典舞、博愛國小古典舞、六家高中附設國中現代舞、山崎國小現代舞 、忠孝國中現代舞、光明國小現代舞甲組、新樂國小民俗舞甲組。

個人組特優，中山國小呂宥廷（古典舞 、民俗舞）竹東國中吳妤柔（古典舞）、竹東國中張鈞雅（民俗舞）。光明國小指導老師葉姿慧獲得現代舞最佳編舞獎。