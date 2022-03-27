俗話說「吃虧就是占便宜」，有些人寧願忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，但也有人恰恰相反，絕不能忍受被人占便宜。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座很精明，待人處世上最不可能吃虧。

▍天蠍座

天蠍座心思細膩，加上理性睿智，做人做事都能給人一種滴水不漏，手段高明的感覺，因此待人接物上深得人心，即便自己能力再強，也相當低調內斂。如此精於算計的天蠍座沒有害人心思，但也不容許別人的挑釁和中傷，一旦被踩到底線就會全力反擊，讓對方後悔莫及。

▍金牛座

金牛座沉穩務實，看似一點心機也沒有，其實這只是他們的保護色，就算有一些小心機，也只是為了保護自己，沒有害人的心思，也不會占別人便宜。同樣的，他們也絕對不容許別人占他們便宜，就算別人不說，金牛座早已看透對方的心思，而有所防備。

▍摩羯座

老謀深算的摩羯座，大多數情況下都不願意主動招惹是非，因為他們深知，人際交往中，最重要的就是與人為善。然而這樣的摩羯座，與人交往的目的性相對較強，雖然他們不會強迫別人做事，或是得到什麼好處，但是他們對於自己想要的，絕對不允許別人干涉，與自己有關的利益，也不容得別人侵犯。