美國貿易代表署23日宣布，針對「301條款」對大陸加徵的關稅，恢復其中352項大陸進口商品的關稅豁免。大陸商務部國際貿易經濟合作研究院前院長霍建國指出此做法原因有三，包括一是面臨美國政客和商界的壓力；二是迫於美國國內通膨的壓力；三是美國期中選舉的壓力，美國總統拜登執政以來，疫情未見好轉，國內經濟矛盾上升，今年在國內經濟發展方面再無建樹，會直接關係到民主黨的支持率及國會的人選變化。

霍建國在《觀察者網》上發表評論指出，川普政府時期，美國先後三次宣布對大陸加徵關稅，分別為2018年7月6日對涉及1340億美元大陸商品分兩批加徵15％到25％不等的關稅；2019年5月5日對2000億美元大陸商品加徵25％關稅。此後，在美國商界要求下，剔除部分紡織品和輕工產品。第三次是2019年9月1日，對大陸輸美剩下的3000億美元商品全部加徵10％的關稅。

霍建國指出，受貿易戰影響，中美雙邊貿易2019年大幅下降15.3％。他稱，2020年初，中美達成第一階段貿易協定。但不久後全球新冠疫情爆發，美國成為全球疫情重災區，並導致美國產業鏈和供應鏈中斷，市場供應短缺，商品物流紊亂。2021年美國的進口商不得不支付高額進口關稅，導致美國物價大幅上升。當年中美雙邊貿易達7500多億美元，增長近30％。

美國貿易代表戴琪上任後，即宣布將對川普時期對大陸加徵的關稅進行全面的評估，並將視情作出調整，但評估結果遲遲未見公佈，有關專家分析，美國是不會主動取消川普時期對大陸加徵的關稅的，因為美國希望以此為籌碼展開對大陸的談判，至於為何這次又主動宣布實施部分豁免，霍建國表示，主要原因可歸納為以下三個方面：一是面臨美國政客和商界的壓力，今年2月美國兩黨41名參議員呼籲貿易代表戴琪盡快建立全面的豁免程序，擴大符合關稅豁免條件的範圍。與此同時，美國一千多家貿易商聯名致信貿易代表辦公室，要求盡快完成削減關稅，「應說戴琪是迫於壓力，不得不提出一個部分豁免的清單」。

二是迫於美國國內通膨的壓力，自去年下半年以來，美國通膨即超出了其宏觀政策預定的目標，今年2月份美國的通膨已飆升至7.9％的高位，美國不得不把控制通膨作為經濟政策的首要目標。美聯儲已經於3月份啟動了加息的進程，而高額關稅對通脹的助推作用是無需爭辯的，當前石油價格短期內下降到100美元以內的概率是較小的，美國的通膨當然也難以回落。霍建國說，「戴琪如果在降低關稅方面久拖不決，則要承擔高通脹的責任，她肯定是不會背這個鍋的」。

三是美國中期選舉的壓力，今年10月即將進行美國的中期選舉。拜登執政以來，疫情未見好轉，國內經濟矛盾上升，世界格局錯綜複雜，如果今年在國內經濟發展方面再無建樹，會直接關係到民主黨的支持率及國會的人選變化。而穩定美國經濟自然是重中之重，能否降低通膨是大家最為關心的大事。

綜觀以上幾方面因素，霍建國稱，美國此次宣布對陸豁免部分關稅，「主要取決於其國內因素，絕不代表對大陸的妥協和讓步」。如果說考慮到大陸因素的話，應該說大陸經濟的穩定發展，大陸的製造能力和國際競爭力，美國已經無可奈何了。

霍建國說，事實再次證明，貿易戰和制裁是一種「雙刃劍」，美國發動的貿易戰看似來勢洶洶，當其自身受損失，它就不得不考慮如何進行自救。美國加徵關稅產生的苦果，也只能美國自己慢慢消化了。這場中美貿易戰的過程，可以作為經典國際貿易教科書的案例加以普及。