基隆警群聚恐釀社區感染 陳時中：林右昌居隔延長至10天

基隆市警局、小吃店相關群聚越燒越大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，「現在較擔心基隆的社區感染」；基隆相關群聚累積至27日共27例，包括8名場域工作人員、8名員警、7名顧客、4名接觸者親屬或同學，將針對全市員警普篩。另外居家隔離中的基隆市長林右昌，也在與陳時中通過電話後，自願把居隔天數從3天延長為10天。

陳時中今在記者會上直言，較擔心基隆社區感染，目前已廣設採檢站，第一步先把所有員警叫回來採檢，27日下午完成。副指揮官陳宗彥表示，全基隆共1115名警察全數採檢，警力不因普篩鬧空城，已協調其他單位支援。

另外，陳時中證實，林右昌的隔離時間將從3天延至10天，他解釋，因林右昌出席頒獎典禮時，現場警察很多，且頒獎時在台上沒戴口罩；另一方面是和林通過電話後，林認為自己要做高規格防疫表率，自願延長天數，這兩天也會做PCR採檢。