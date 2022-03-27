花蓮縣政府將在29日辦理「111年度災害防救演習」，針對近年土石流災害、空難及陸上等交通事故進行兵棋推演及實兵演練，強化救災能力，屆時將傳送相關災防告警訊息，呼籲收到的民眾勿驚慌，另，因0402太魯閣事故將屆1年，消防局為提升與各單位的救援能力，當天深夜也將首次在夜間舉辦路上（鐵路）交通事故災害應變演習。
消防局表示，「111年度災害防救演習」29日下午將在鳳林鎮萬里溪橋啟動土石流、防汛演練，同時間也會在壽豐鄉日光輕航機場辦理空難救援演練。
消防局提醒，29日下午2時，縣府與鳳林鎮公所在萬里溪橋舉行土石流、防汛演練時，將向鎮內所有手機用戶發送災防告警訊息，呼籲鄉親收到災防告警訊息時不用驚慌，因收得到災防告警訊息，就不是國家邊緣人，且未來倘若有重大災害消息時，也能在第一時間收到災防告警訊息，及早進行避難疏散，確保自己與身邊家人安全。
另，去年4月2日，台鐵太魯閣號因不慎撞上掉落在鐵軌的工程車而出軌，進而造成49死、218輕重傷，事故將屆1年，消防局為提升與鐵路單位間的救援能力，此次災害防救演習，除在29日上午兵棋推演，當天深夜11時30分花東線無列車行駛時段，將在林榮新光車站與溪口隧道進行實地實景與無腳本演習，透過首次在深夜時段舉行救援演練，讓民眾能更安心地搭乘火車。
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