去年4月2日台鐵太魯閣號行經花蓮大清水隧道時，因不慎撞上掉落在鐵軌的工程車而出軌，進而造成49死、218輕重傷，事故將屆1年，消防局為提升與鐵路單位間的救援能力，29日深夜11時30分，將在林榮新光車站與溪口隧道進行實地實景與無腳本演習相關救援演練。（資料照）

花蓮縣政府將在29日辦理「111年度災害防救演習」，針對近年土石流災害、空難及陸上等交通事故進行兵棋推演及實兵演練，強化救災能力，屆時將傳送相關災防告警訊息，呼籲收到的民眾勿驚慌，另，因0402太魯閣事故將屆1年，消防局為提升與各單位的救援能力，當天深夜也將首次在夜間舉辦路上（鐵路）交通事故災害應變演習。

消防局表示，「111年度災害防救演習」29日下午將在鳳林鎮萬里溪橋啟動土石流、防汛演練，同時間也會在壽豐鄉日光輕航機場辦理空難救援演練。

消防局提醒，29日下午2時，縣府與鳳林鎮公所在萬里溪橋舉行土石流、防汛演練時，將向鎮內所有手機用戶發送災防告警訊息，呼籲鄉親收到災防告警訊息時不用驚慌，因收得到災防告警訊息，就不是國家邊緣人，且未來倘若有重大災害消息時，也能在第一時間收到災防告警訊息，及早進行避難疏散，確保自己與身邊家人安全。

另，去年4月2日，台鐵太魯閣號因不慎撞上掉落在鐵軌的工程車而出軌，進而造成49死、218輕重傷，事故將屆1年，消防局為提升與鐵路單位間的救援能力，此次災害防救演習，除在29日上午兵棋推演，當天深夜11時30分花東線無列車行駛時段，將在林榮新光車站與溪口隧道進行實地實景與無腳本演習，透過首次在深夜時段舉行救援演練，讓民眾能更安心地搭乘火車。