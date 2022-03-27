同理創作歌曲送給父母。（索尼音樂提供）

歌壇新人同理之前以新人之姿挑戰《聲林之王3》，經過一番廝殺後挺進四強戰，總決賽時，同理推出全新創作作品〈That’s Called Life〉大獲好評，這首歌是他勇敢面對自己後，寫出了自己的生命歷程、家庭故事，也是他送給爸爸媽媽的歌曲，如同他所說：「用音樂改變自己的生活，讓生命中的疼痛變成愛。」

同理2020年在爸媽房間創作出〈That’s Called Life〉，歌詞描述當年因金融海嘯、家裡經濟陷入困境，同理的爸媽一直自責無法給小孩更好的生活環境，但是人生中總會遇見這些不可逆的狀況和傷痛；副歌旋律寫得特別簡單，則因同理想表達「愛」其實很簡單，不用奢侈品也不用豪華儀式感，正是他在那段生命歷程中的體會和領悟，同理說：「生命中的一切都不是理所當然的，愛是又甜又苦的，而疼痛其實也是一種愛，接納疼痛學會愛，That’s Called Life。」

這首歌也是同理要獻給父母的作品，希望父母聽到後，不要再自責、可以更有自信，他說：「現在這個環境反而帶給他更多能量，他已經很幸福了。」可以一家人一起面對逆境，一點一滴地建立起信心，生活雖非常有壓力卻又很溫馨，展現出同理早熟的家庭觀。