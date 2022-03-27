港星周海媚以《倚天屠龍記》被封為「最美周芷若」的美名，同時，保養有術的周海媚還是美魔女代表，周海媚擁凍齡臉蛋和姣好身材，完全看不出她已55歲，不過陸網近日卻瘋傳一組周海媚穿貼身旗袍照，還指她現老態、冒凸腩（小腹），但粉絲一看照片後，全都為周海媚抱不平。

陸網近日瘋傳一組周海媚穿貼身旗袍照，只見周海媚頂著齊瀏海、梳包頭，身穿黑色蕾絲貼身旗袍的她，大方露出手臂和一雙美腿，但網卻狠酸周海媚發福現老態、冒凸腩（小腹），不過這組照片其實是周海媚多年前參加活動所拍下，而非近照，但周海媚仍因此遭酸，也引發粉絲不滿，認為微博營銷號無需利用舊照來增加話題，心疼周海媚無端成為箭靶。

網瘋傳周海媚一組旗袍照。（圖／取材自微博）

周海媚雖然被譽為「不老女神」，不過她也不吝嗇分享凍齡秘笈，那就是好心情，周海媚認為，不要愁眉苦臉，面對事情的心態正向，這才是最重要的。

同時，周海媚對於自己有歲月痕跡，態度也相當大方，崇尚自然的她認為，年齡只是一個數字，心態才是最重要的，也不用刻意因年紀增長，就要在臉上動手腳，周海媚反而認為，「修修臉」修到最後都變形，那就不是自己了。