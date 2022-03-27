新聞龍捲風在分析一件懸案，主持人戴立綱說，20年前北港鎮國中女學生命案，當時就讀北港建國國中1年級的女學生於住家處，遭歹徒以膠帶貼住嘴巴後，持刀刺殺3刀，傷及心臟要害，經送醫不治，警方調查，1名歹徒在凌晨近1點時，侵入女學生住家，女學生在1樓，在2樓的母親聽到驚叫聲，立刻衝下樓查看，發現女兒躺在沙發上，嘴部被貼上膠帶，身上血跡斑斑。

資深媒體人彭華幹指出，當年這件命案，很玄奇的是，所有命案元素都有，但就是無法破案，2002年3月7日凌晨，北港鎮建國國中一年級女學生崔曉菁遭人殺害，倒臥家中身上被刺3刀死亡，命案出現許多疑點及不合理之處，現場有擦拭過，採不到指紋找不到兇器，只留下一個血鞋印，凶宅現場到現在仍維持封鎖，多年來無人進出，搬到其他地方的家屬案發後，在住家中貼滿符咒，更讓專案小組百思不得其解。

案發經過15年，刑事局傳出掌握新事證，住在北港鎮的女學生外祖母表示，外孫女遇害後，她只夢到1次外孫女，外孫女說「我是因為爸爸而死的」。她懷疑可能是女婿的債務問題引發殺機，後來更傳出，死者託夢給不認識的男大生，警方重啟調查又遇上重重阻礙，彭華幹說，一直到現在都還不法突破