國民黨桃園市長人選陷入膠著，桃園市議長邱奕勝挺立委呂玉玲參選，國民黨主席朱立倫昨天說桃園的人選不論藍綠以往都是在地出身，引發外界聯想是否屏除正在桃園行腳的台北市議員羅智強。如今網上出現一個「力挺呂玉玲選桃園市長」粉專，直批「外地人不要再進來桃園了」，讓呂玉玲趕緊發文澄清，她從未授權任何人或團體發表選舉相關言論，拒絕惡意攻訐。

國民黨桃園市長人選陷入僵局，邱奕勝力挺呂玉玲參選，不過在地的立委魯明哲與萬美玲仍被視為可能人選，而藍營聲量很高的羅智強近期也在進行桃園行腳，有意角逐。朱立倫昨「在地說」似是排除掉空降的羅智強，朱立倫今強調明天開始才會對相關人選一一徵詢並考量地方意見。

「力挺呂玉玲選桃園市長」2月成立，至今僅5人說讚，13人追蹤，昨天他發文指出，「今天黃國園蔡忠誠主委和邱奕勝議長已經告訴所有人，大家要支持我們了，外地人不要再進來桃園了！」

呂玉玲則澄清，該粉專發表對黨內同志惡意攻訐的不實言論，她從未授權任何人或團體公開發表年底選舉相關言論，黨內同志皆是優秀人選，在各領域表現有目共睹。年底選舉對國民黨屬艱辛一戰，需要大家一起努力，團結拚勝選，任何對呂玉玲的批評與指教，都虛心接受。

呂玉玲強調，年底選舉本黨有參與機制，一切皆以尊重黨的機制為優先，呼籲勿對黨內任何人進行惡意攻訐，勿使親痛仇快，團結才是爭取勝利唯一的契機。