新北市今新增7例確診，其中1例與基隆確診案相關、2例與樹林科技廠相關，為移工女友及雇主、4例與26日確診的三重女業務員有關，丈夫、友人及2名同事居隔採檢染疫。7案共匡列19人、居家隔離19人。

新北市衛生局表示，與樹林科技廠相關案2人，全案累計已有22人染疫，案22702是30多歲女性，已接種2劑疫苗，越南籍，從事家庭看護工作，為樹林科技廠確診案22564的友人，25日匡列為接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性，Ct值25.2，收治專責病房隔離治療，居住地土城區。

案22840是80多歲女性，已接種3劑疫苗，為案22702照護對象，匡列為接觸者，採檢PCR陽性，Ct值18.69，收治專責病房隔離治療，居住地土城區。兩名個案初步疫調匡列3人、居家隔離3人，均已安排採檢，持續疫調中。

而於基隆確診案相關有1人，案22736是70多歲男性，未接種過疫苗，25日接獲基隆市衛生局通知匡列為確診者接觸者，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值16，收治專責病房治療。居住地瑞芳區。個案初步疫調匡列1人、居家隔離1人，已安排採檢，持續疫調中。

與26日三重確診案22701相關案4人，為接觸者居家隔離，案22741是30多歲男性已接種2劑疫苗，為案22701的丈夫，從事電話行銷工作，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值17.6，居住地三重區。

案22742也是30多歲男性，已接種劑疫苗，為案22701的友人，從事投資業，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值15.4，居住地汐止區。案22838是30多歲男性，為案22701與案22741電話行銷公司同事，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值23.63，居住地三重區。

案22839為30多歲男性，為案22701與案22741電話行銷公司同事，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值14.84，居住地三重區。4例個案初步疫調匡列15人、居家隔離15人，均已安排採檢，持續疫調中。