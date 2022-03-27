一名女大生原本胸部發育不佳，國一時被媽媽帶去看中醫，穩定吃藥到國三時胸部已暴長為F罩杯，雖已經停藥，但她現在上大學，罩杯尺寸突破J，讓她好困擾，好奇發問是否有讓胸部變小的方法。文章曝光後，網友全羨慕歪，紛紛歪樓求問「到底是哪間中醫」。

一名女大生在論壇《Dcard》女孩板發文，稱她發育比較晚，國一還是平胸，媽媽便她帶去有名的中醫調理身體，開始吃中藥後，胸部的尺寸像吹氣球般，當她國三胸部尺寸已長成F罩杯。

原PO表示，後來媽媽覺得成長速度不對勁，便要她停掉中藥，因為周遭親戚女性從沒人胸部和她一樣大，她停藥後胸部變大的速度趨緩，但仍持續生長，直到她現在讀大學仍在發育，罩杯尺寸已經十根手指頭不夠數。

原PO說，甚至媽媽懷疑她罹患巨乳症，去西醫進行精密檢查卻都無異樣，讓她很困擾；她也透露，考慮過縮胸手術，只是費用高昂還需切除乳腺，想到就覺得很可怕，好奇發問網友是否知道讓胸部變小的方法。

文章曝光後，原PO胸部太大的煩惱羨煞眾多女網友，不少網友歪樓表示，「只有我想問那個中藥是什麼嗎」、「希望能分享中藥救救我們」、「我好需要那包中藥」、「請問可以跟我說一下是哪間嗎？」、「求中藥」、「好需要那包酷中藥」。

有同樣胸大的網友分享，她因為遺傳，胸部狂長到將近I罩杯，嘗試過減肥卻瘦不到胸部，最後鼓起勇氣動縮胸手術，直呼手術後胸前的輕鬆感，實在不後悔。