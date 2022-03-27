ELO躍樂系列打造簍空皮革鞋面，並強打符合人體工學的3D鞋楦。（ECCO提供）

MX驅動系列適合戶外活動，讓消費者保持輕盈步調。（ECCO提供）

丹麥鞋履品牌ECCO今春推出「MINMALIST」系列，是適合簡約系女孩的理想型單品。鞋款搭載品牌獨創「DriTan節水鞣革科技」製成的節水皮革，能大量減少水與化學物質的使用又保有皮革的細緻度。另外，簡單圓鞋頭設計以及方便穿戴的可調節綁帶，即便沒有過多裝飾，仍充滿不凡氣質。

簡單百搭是小白鞋能受到歡迎的原因，然而市面上清一色的款式卻略少獨特性。想要跳脫框架，注入新意，不妨嘗試「ELO躍樂」系列，該系列在外型上展現突破，運用地表最輕薄強韌的「DYNEEMA®皮革」，結合時尚圈上少見的皮革扭轉工藝，打造出簍空感十足的編織鞋面。小白鞋的每一寸編織處，都能看見唯美的跳色效果，機能上沿用ECCO獨有的「FLUIDFORM一體成型製鞋科技」符合人體工學的3D鞋楦，以及PHORENE鞋底，相較於一般PU鞋底輕量值可達到33％，且回彈力更是增加50％，是一款兼具女性美感及舒適度的運動休閒鞋！

此外，潮流女孩喜歡的「MX驅動」系列，也是ECCO本季強打，該系列以越野摩托車輪胎的胎面作為設計發想，具有輪胎刻痕的鞋底，有效增強抓地力與穩定性。此外，需經常穿梭於城市戶外的女孩也不必擔心，「MX驅動」鞋底材質以輕盈彈力的PU製成，並在中底注入TPU，提供輕盈舒適的穿戴體驗，更有簡易調整鬆緊的快速扣鞋帶，無論是日常搭配或到郊區進行Outdoor活動，都能保持輕盈步調。