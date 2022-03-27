基隆市25日至少4名員警確診COVID-19，基隆市警察局下令對上班場所進行清消，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現。（中央社／基隆市警察局提供）

桃園市大潭電廠擴建工程疑爆發移工群聚。（圖／記者蔡依珍攝影）

本土暴增83例！合計境外破200確診 創10個月來新高

對於本土疫情今天拉警報，各縣市多點爆發，本土新增83例，境外移入確診為120例，網友心驚表示，「又有蟲洞？」「停電理由資料庫+1」、「陳時中市長夢？」

本土疫情今天拉警報，各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，共新增83例，境外移入確診為120例，超過兩百多例確診個案，創下去年六月27日有88例以來的最新紀錄，10個月來新高。

確診案例橫跨高雄、新竹、桃園、新北、基隆、台東，其中桃園大潭電廠工廠爆發移工群聚，一口氣就有52人確診，基隆警察局相關群聚也持續擴大，再增19人，累積27人確診。

83名本土個案中，最大宗為新竹-桃園大潭電廠相關，共52人確診，派駐桃園大潭電廠員工都住在新竹新豐的員工宿舍，每日搭車往返桃園其中50人是同宿舍，2人為非同宿舍的員工，以及非同宿舍者的員工與女友。5位台籍、47位為泰籍移工，感染源還未確定。

PTT網友驚呼，「心驚驚」、「太多例就校正回歸」、「又有蟲洞？」「死忠給過嗎？」、「停電理由資料庫+1」、「桃園？沒事」、「陳時中市長夢？」「柯文哲照妖鏡正常發揮！」「當初那群猛轟台北防疫的側翼都龜縮了？」