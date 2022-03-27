立院日前通過18歲公民修憲案，將成為首個交付公民複決的修憲案，但是否要綁年底大選一起進行，國民黨主席朱立倫認為應遵守去年公投結果分開投票，被解讀為想阻擋此案。媒體人黃揚明表示，此時國民黨應酸民進黨前後不一，不該進行反對。

朱立倫昨（26）日出席活動受訪時，談到有關18歲公民權的議題，指出國民黨對於此案持贊成態度，但去年公投結果是公投不應綁大選，「既然如此，就遵守公投結果」，認為18歲公民權一案應另找適合的時機交付公民複決。

黃揚明在臉書表示，修憲複決綁年底九合一選舉對於民進黨來說，是早就預定好的程序，認為朱立倫身為國民黨主席，在這個時機點應該去酸民進黨去年公投時反對公投綁大選，與目前的態度前後不一，而不需要去進行反對，「因為，去年公投綁大選是國民黨提出的好嗎？這樣不就也成為你口中那個雙標的人？」

此外，黃揚明指出有官員表示「只綁一個公投不影響選務」，但他質疑那為何當初修法時不是規定「若只有一件公投就可以綁大選？」並說「政壇有很多種照妖鏡，公投綁不綁大選，就是其中一種」。