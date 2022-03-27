本土疫情拉警報，各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心今天公布，共新增83例，創下去年6月27日有88例以來的最新紀錄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，現在最擔心基隆警局群聚、新竹桃園大潭移工群聚以及台東家庭群聚，這幾起都還找不到感染源的傳播鏈。

和平醫院護理師一案由於基因定序出爐，和先前馬來西亞移入個案基因相同，因此宣布結案。

陳時中表示，國內尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈累計9條，為三重業務員、樹林科技廠、中和作業員、基隆警察局、高雄化工廠、嘉義婚宴、新北深坑陪病婦，以及今天新增不明感染源的台東卑南家庭群聚和新竹桃園大潭電廠工廠群聚。

陳時中表示，今天案例中，最需要關注的是基隆場域，相關篩檢已經在進行中，希望觀察疫情變化情況再決定。

至於桃園移工場域，有時候因為同宿舍相對染疫密集度高，當然移工管理會在注意，其他案例算是集中的，需要關注的。

而台東卑南家庭到現在也看不到來源，有來自有山友、同職場接觸者都有可能，上述這三條線是要密切注意的。