台北市長柯文哲日前預測，4月國內恐出現疫情大反撲，遭北市議員許淑華痛罵製造人民恐慌，不過今日台灣疫情多點爆發，不少人認為預測成真，柯文哲也透露，只要將每個國家的疫情各項數據曲線放在一起，就能推論出爆發時間，除非台灣很嚴格鎖國。

柯文哲日前到東海大學當一日教授，談及北市後疫情時代產業數位轉型時，他突然脫口而出，表示下個月新冠肺炎疫情會大反撲，現場頓時鴉雀無聲，但他也再次強調大數據的重要性，而數據是讓他做城市治理判斷的依據。

不過該預測遭網友吐槽「已累積至少7個版本的舊預言」、「每個月都說一次，總是會有機會中」、「猜錯幾次了啊！」、「印度神童阿南德、台灣神童柯文哲」，北市議員許淑華周五質詢時也要求柯文哲管管自己的嘴，不要製造恐慌。

如今全台疫情多點爆發，今日本土案例高達83例，超過4縣市都有人確診，不少人認為柯文哲這次預言真的有準，讚他是先知。面對媒體詢問預測依據是什麼，他表示自己每天都看大數據，看看全球、歐美國家的趨勢，把他畫起來就能看出來。

柯文哲解釋，只要把每個國家的疫情曲線，按照橫軸時間、縱軸數目來看，就能看出歐美先、日韓後，接著是越南，台灣現階段因為有鎖國政策，所以會擺在最後面，「他每個國家都有譜」，連起來就知道預計什麼時候疫情爆發，除非台灣很嚴格的鎖國。至於是否認為自己預言滿準的，他則說「這是科學」。