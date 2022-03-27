新竹縣衛生局26日接獲通報，承攬桃園大潭電廠工程的中華工程公司，派駐電廠施工的泰國籍移工，居家抗原快篩為陽性，協調醫護人員緊急至移工宿舍PCR採檢，採檢結果共52人陽性，4泰國籍移工47人，5位本國籍5人，分送醫院或集中檢疫所，並同步進行疫調，匡列居家隔離25人。

中華電工公司的移工宿舍在新豐鄉紅毛港附近的偏僻處，和新豐市區有段距離。衛生局長殷東成指出，26日晚間7點接獲該公司泰籍移工宿舍管理員通報，宿舍有數名泰籍移工出現感冒症狀，而下午56名移工做居家抗原快篩，篩檢結果有44名陽性，12名陰性。

衛生局獲報後隨即協調大安醫院醫護人員進駐宿舍PCR採檢，共採檢68位宿舍員工，篩檢結果為50名陽性，泰國籍47人，本國籍3人，擴大匡列採檢，增加本國籍2名為非住宿員工及其同住女友，共52名陽性，衛生局持續擴大匡列採檢中。

27日採檢結果為52人陽性，其中5位是本國籍，47位為泰國籍移工，目前感染來源疫調釐清中，環保局針對宿舍區域和周遭環境消毒。

殷東成指出，初步了解這些泰國籍移工平時施作「大潭電廠7、8號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」相關工作，白天在大潭電廠工區施工，下班就回新豐鄉宿舍，每日搭乘交通車往返新豐鄉與桃園市觀音區。

目前公布確診者最新疫調3月20日至26日期間，足跡主要在竹北市、新豐鄉的商店、超商、藥局等處，請曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287。

另外，為有效防堵疫情，縣府安排在新豐鄉重興社區活動中心與紅毛港池和宮池府王爺廟、竹北市台大生醫外設置社區篩檢站，28日再安排紅毛港池和宮池府王爺廟社區篩檢站，提供與確診者足跡重疊民眾免費篩檢。

交旅處表示，接獲通知後該處立即緊急啟動防疫巴士，協助載運衛生局確診案例。勞工處表示，加強檢視該移工宿舍確實落實勞工部防疫措施指引，並加強移工防疫及預防感染擴大。