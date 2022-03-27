新北市今（27日）新增7例確診，衛生局公布案22691、22692、22693、22694、22699、22700、22701、22736、22741、22742等10個案足跡。（衛生局提供）

新北市今（27）日新增7例確診，衛生局公布案22691、22692、22693、22694、22699、22700、22701、22736、22741、22742等10個案足跡，遍及新莊、樹林、瑞芳、土城、永和、中和、三重、汐止等8個行政區，另外還曾搭乘過台鐵、捷運中和新蘆線及麥當勞、7-ELEVEN門市及World Gym世界健身俱樂部、健身工廠等，衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測。

案22691於3月25日上午8時至11時曾前往台北區監理所，下午5時至6時前往好市多Costco新莊店；案22692曾於3月24日前往太魯閣棒球場新莊館、樹林7-ELEVEN TBI門市。

案22693曾於3月21日至24日，前往瑞芳米詩提甜點王國、悟饕池上飯包台北瑞芳店、樹林阿芳炸肉飯、麥當勞樹林中山店、安格士牛排樹林店，此外，也搭乘台鐵從瑞芳車站前往樹林車站。

案22694於3月22日前往新莊7-ELEVEN樹豐門市；案22699於3月21日前往土城7-ELEVEN金源門市。

案22700於3月21日至25日間，搭乘過台北捷運從永安市場站上車到迴龍站，轉搭橘26公車前往中華電信站，也去過爭鮮迴轉壽司中和店、永和早安優選安樂店。

案22701曾於3月23日前往三重品香牛肉拉麵；案22736曾於3月24日搭乘台鐵，從瑞芳車站前往礁溪車站。案22741曾於3月22日、24日前往健身工廠三重場；案22742曾於3月21日至25日前往World Gym世界健身俱樂部新北汐止店。

衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。