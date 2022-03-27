北市聯合醫院和平院區染疫女護理師案22178基因定序比對結果今出爐，指揮中心指揮官陳時中今天表示，該護理師確定是遭馬來西亞的境外移入案21890感染，狀況已算是解除。

和平醫院染疫女護理師22日確診，為國內確認的第19條Omicron傳播鏈與第7個BA.2.3案例，目前已有3名家人遭感染。

經多日的基因定序比對，陳時中今指出，該護理師確定是被境外移入的馬來西亞個案21890感染，該個案在3月19日確診，是一名男性，目前狀況算是很清楚，將從不明感染源中移除。