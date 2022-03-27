烏俄戰爭開打逾一個月，前藍委陳學聖表示，自己近日與一位企業界的朋友敘舊，剛好談到台灣中小企業的困境，言談中聊到最近不論運費、原料都持續飆漲，且目前看來還沒有回頭的跡象。

陳學聖23日在臉書發文表示，近日與一位企業界的朋友敘舊，剛好談到台灣中小企業的困境，以工廠最需要的煤炭為例，指出原本一公斤煤炭不到2000元，最近一次價格已經接近每公斤4400元，除了價格飆漲，煤炭品質也不如以往。本來燒1噸煤炭能產生的效能現在要燒到1.3噸左右，等於變相再次漲價。

對於煤炭價格的飆漲，陳學聖稱，朋友直言「其他原料也幾乎一周一個價，換算起來一個小櫃的成本多近7萬元，舊訂單都是我們要吸收的」、「委員，其實看似是我們這些企業主在頭痛，但實際上最後還是反映到消費者身上的」。

陳學聖強調，這位朋友更提到，這絕對不是烏俄戰爭的短期影響，原物料、燃料價格很有可能是「一去不復返」，最後大家互道加油，期許雙方都能有所突破，相信情況會越來越嚴峻，但政府是否已經準備好了呢？