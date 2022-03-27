總統蔡英文今出席「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮，她致詞表示，從這次俄烏戰爭中，大家看到無人機的重要性，政府計畫將嘉義打造成航太無人機發展重鎮，嘉義縣政府在太保籌畫了無人機AI創新應用研發中心，今年8月正式掛牌，未來會跟中科院密切聯絡，發展無人機產業，打造台灣的無人機國家隊在嘉義。

蔡英文表示，這幾年來，中央與地方一起合作在嘉義做了許多建設，嘉義不僅是農業觀光大縣，現走向科技重鎮，嘉義科學產業園區都在建設，最重要的是計畫把嘉義變成台灣航太無人機發展重鎮，這是我們未來的期望，不論在軍事或民用上都是未來的趨勢，把最具有未來性產業發展跟研發放在嘉義，增加台灣國際國造的能力，把訂單留在國內。

立法院長游錫堃致詞盛讚蔡英文，深化與美方關係、買到優良的防衛武器，話鋒一轉表示，近期俄烏戰爭使台灣人防衛意識抬頭，台灣要有烏克蘭精神，如果大陸打過來，相信台灣人能表現的比烏克蘭更團結，「我們要一起守護台灣，讓大陸不會、甚至不敢打過來。」