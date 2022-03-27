虎頭埤首度舉辦神釣手比賽移除衝擊生態的外來魚種。（曹婷婷攝）

虎頭埤首度舉辦神釣手比賽移除衝擊生態的外來魚種。（曹婷婷攝）

虎頭埤風景區今天首辦「虎頭埤神釣手，外來魚種out」競賽，邀集「神釣手」移除外來魚種，限額200人參賽，吸引350名好手到場。釣魚資歷40年的周永達釣到體型碩大鯉魚，一旁釣友驚呼「有機會挑戰最大尾」，吳先生釣到1.15公斤的琵琶鼠魚，還有民眾釣到2.2公斤七星飛刀，比賽至4點收桿截止，屆時將統計今天釣獲外來魚種總數量並公布得獎名單。

虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，但水域生態面臨外來魚種入侵，原生魚種只剩下參條、極樂吻鰕虎2種，其他幾乎都是外來魚種，包括參條（台語：苦槽仔）、琵琶鼠、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅等優勢種，因此策畫舉辦這場釣魚比賽，第1名可得獎金5000元及釣魚月票3個月，釣到最大尾的也有獎金1000元，加上釣魚月票1個月。

今天不乏北部、台東等地民眾昨晚就先來虎頭埤露營，活動受歡迎程度讓虎頭埤風景管理所又驚又喜，不少台南釣客更是全家總動員，杜姓民眾家族10幾名老少成員到場參賽，場面熱鬧。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田指出，這是虎頭埤首辦釣魚比賽，出乎意料回響熱烈，希望藉由這個活動，不只讓更多人體驗虎頭埤生態之美，也深具宣示意義，提醒民眾不要隨便放生，以免影響生態。