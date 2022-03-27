大專組第二名「1C真的是來亂的」。（柯宗緯翻攝）

全國最大型漆彈賽事，今天在高市社教館開打。（柯宗緯翻攝）

全國最大型漆彈賽事，今天在高市社教館開打，該活動已連續舉辦19屆，這次集結98支隊伍600名選手展開激戰。主辦單位也坦言，原本擔心近日高雄疫情升溫，影響賽事進行，但最後強化各項防疫措施得以繼續比賽，其中，大專組成績出爐，第一名為「2B台灣黑熊」、第二名「1C真的是來亂的」。

社教館指出，疫情以來，百業受創，各類運動賽事乏人問津，漆彈比賽更是連續2年報名人數銳減。但隨著報名期間疫情好轉，報名隊數衝高，比去年增加30幾隊，共計吸引7縣市、76校、98隊、600位選手參加。

賽前，高市某高中學生確診，造成疫情緊張，主辦單位機警因應，做妥萬全防疫措施，開幕典禮落實實聯制、量額溫、戴口罩等基本防疫措施，比賽中更是高規格管控選手接觸的槍枝、面罩、護頸、頭巾等，所有經選手接觸的對戰配備，均全面消毒，讓參賽選手安心對戰。

今開幕典禮是由高雄市政府教育局劉靜文專門委員主持，劉靜文表示，為鼓勵偏鄉學校參與校外活動，並減輕學校負擔，高雄市政府教育局從110年開始編列預算，補助偏鄉學校交通車費用。本次比賽，那瑪夏國中就因而受惠，組了國中組2隊，親子組3隊參加比賽。

比賽總獎金為4萬元，各組參賽隊數按比例分配獎金額度，讓選手們在高獎金與公平分配的制度下，目標一致爭奪獎金。另為鼓勵漆彈新秀踴躍參戰，積極奪冠，除親子組（由抽籤決定隊伍）外，國中組、高中組，大專組去年（2021）各組前三名隊伍，必須打散重新組隊，且同隊選手不得超過3名曾獲去年前三名各組獎項，以維比賽創新性。