大陸新能源車銷量與滲透率持續突破，比亞迪董事長王傳福26日在中國電動汽車百人會論壇上表示，2022年3月前半個月新能源車滲透率已超過28％，預計在2022年底大陸新能源汽車滲透率可達35％。

綜合陸媒報導，王傳福26日指出，在新能源車滲透率方面，2022年3月份前半月的滲透率已超過28%，估計全月滲透率也將超過28％。而大陸新能源車滲透率從2021年1月的6％到12月高達22％，平均每個月提升1.3個百分點。按照2021年行業變革速度來看，預計2022年底大陸新能源汽車滲透率可達35%。

王傳福還表示，當前新能源車購買風氣也和以往不同，10年前新能源汽車的發展主要靠政策驅動，3、5年前行業發展是政策加市場的雙輪驅動，當前市場驅動占比高達70％。2021年新能源車的增長和3年前不一樣，當時網約車、出租車占比很大，但去年私家車占比高達88％，反映民眾是用實際行動來支持購買新能源車。