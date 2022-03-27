現年47歲男神金城武，私生活一向低調神祕，出演過無數戲劇作品，近幾年來轉趨低調，拍攝完2019年的茶飲廣告後就再無新作，今年3月才返台拍攝電玩代言，之後就再無其他消息傳出，幾乎可說是神隱的狀態。日前有位空姐拍影片告訴大家，兩位同事竟然遇到金城武，還向男神要了簽名，金城武也客氣地答應了，豈料事後金城武向官方投訴打擾休息，掀起一陣討論。

這名空姐在影片中說明曾在飛機上工作，恰好碰見了金城武，她的兩位同事抱持著粉絲心態，看到金城武後雀躍萬分，於是向他要求簽名。雖然金城武也面帶笑容地答應了，但後來飛機抵達地面後，他扭頭就向乘務長投訴，用日語表示不快，表示兩位同事已經打擾到他的休息了。

空姐表示，金城武既然已經答應簽名，何必還要投訴他們呢？這起事件在陸網上傳開後，掀起正反論戰討論，有少數網友認為只是簽個名，花不了太多時間，不過多數人都認為金城武佔了較大的道理，畢竟金城武低調不張揚的性格，可說是人盡皆知，兩位空姐放著本職工作，卻跑來打擾明星的私生活，並非是件好事情。

針對這起金城武簽名事件，網友留下看法「簽名是禮貌，投訴是原則」、「打擾別人還不讓投訴？給簽名是對人禮貌，投訴你是因為工作沒做好」、「就因為是明星就不能投訴了，就不應該打擾到人家休息」。