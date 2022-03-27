第一名模林志玲2019年嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平），小倆口在今年2月驚喜宣布當媽，寶寶是在2022年前出生的牛年寶寶、是個魔羯座男寶「小天使」，林志玲生當媽後相當低調，不過她今（27日）則久違曬出自拍照，林志玲肌膚白嫩、五官俏麗，整體顏值相當凍齡，看起來完全不像是47歲的熟女。

林志玲結婚後把重心轉往家庭，生子後也相當低調，專心當新手媽媽，不過林志玲稍早則在臉書曬出自拍照，好久不見的志玲姊姊頂著清新淡妝、梳著包頭入鏡，她還俏皮地對鏡頭嘟嘴，萌度爆表，只見林志玲肌膚白嫩，五官依舊精緻、俏麗，不論是氣色或皮膚都保養得很好，整體精神極佳。

林志玲發文簡短寫下：「午安旺旺，每天的能量來源」，文末不忘標記代言的滴雞精產品，而網友難得看到林志玲更新近照，紛紛留言：「好美的媽咪」、「氣色很棒哦！照顧寶寶辛苦了」、「不像林志玲」、「看起來新手媽媽有點累累～真的需要好好補了」、「更年輕了」。

其實，林志玲宣布當媽時，她噴母愛寫下：「終於、終於等到小天使誕生到我們家」，而AKIRA受訪時也開心分享為人父的喜悅，AKIRA表示他認真拚事業賺奶粉錢，讓妻子在家無後顧之憂，寵妻的他也珍惜與林志玲2人獨處時間，言談之間洋溢升格一家三口的喜悅。