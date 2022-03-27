人氣女優波多野結衣，因為擁有修長火辣身材配上甜美嗓音，且神似志玲姊姊，而被封為「暗黑林志玲」使她在台灣擁有高知名度，多了很多「出國爭光」的機會，多次為代言、活動甚至拍電影來台，坐擁眾多粉絲，忙碌的波多野結衣，經常透過社群放送福利，僅日曬出cosplay黑貓的照片，超短小布料遮不住好身材，春光乍現惹得粉絲暴動。

今年33歲的波多野結衣，是不少男人心中的D槽女神，始終維持高發片量與高人氣，光是IG就有突破81萬人追蹤，而她平時喜歡透過社群平台跟粉絲保持互動，日前才模仿人氣動漫《戀上換裝娃娃》的喜多川海夢造型，又萌又辣奪人目光，昨天又有創舉，這回波多野結衣扮成性感黑貓，身上穿了小一號的毛絨比基尼，戴上有著貓耳的帽子，翹臀部位特意打上紅色蝴蝶結，打扮超有誠意。

而這套造型照，波多野結衣誠意滿滿，連背景都精心挑過，她更特地採取跪趴姿勢，在床上嘟嘴入鏡，超短小布料根本遮不住火辣身材，胸前波濤洶湧的渾圓曲線呼之欲出，讓人看了大噴鼻血，直呼好想把她帶回家養。

事實上，波多野結衣對於各試扮裝非常喜歡且在行，先前她也扮過最近很夯的食物外送員，穿著鵝黃色深V小可愛搭配熱褲，揹上外送箱跨上腳踏車，雪乳與蜜桃翹臀形狀全被看光光，畫面超清涼，4個小時就收穫數萬讚，粉絲看了好喜歡，紛紛喊話「可以天天送嗎？」、「有這種正妹外送，我一定會多給小費」、我要每小時訂購一次」，效果絕佳。