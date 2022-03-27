厄瓜多沿海地區附近今天深夜發生規模5.8地震，導致建築物受損，高速公路電線桿也因此倒塌。

歐洲地中海地震中心（EMSC）通報，地震震源深度40公里，震央在厄瓜多艾斯美拉達斯（Esmeraldas）南南東9公里處。

根據社群媒體流傳的影片和照片，地震發生後，有些建築物部分坍塌，一間醫院內部受損。另一段影片顯示，地震造成建築物和車輛搖晃，幾隻狗狗驚慌失措地跑到街上。

路透社尚未證實影片真偽，目前也未立即傳出有人員傷亡的消息。