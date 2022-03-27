規模5.8地震襲厄瓜多外海 建物受損電線桿倒塌 15:572022/03/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲地中海地震中心（EMSC）通報，地震震源深度40公里，震央在厄瓜多艾斯美拉達斯（Esmeraldas）南南東9公里處。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 厄瓜多沿海地區附近今天深夜發生規模5.8地震，導致建築物受損，高速公路電線桿也因此倒塌。 歐洲地中海地震中心（EMSC）通報，地震震源深度40公里，震央在厄瓜多艾斯美拉達斯（Esmeraldas）南南東9公里處。 根據社群媒體流傳的影片和照片，地震發生後，有些建築物部分坍塌，一間醫院內部受損。另一段影片顯示，地震造成建築物和車輛搖晃，幾隻狗狗驚慌失措地跑到街上。 路透社尚未證實影片真偽，目前也未立即傳出有人員傷亡的消息。 住二「山限區」危險建築物改建，北市府：會再檢討 幾乎每棟民房被打爆 俄軍處決烏平民內幕曝光 #厄瓜多 #受損 #建築物 #8地震 #電線桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規模5.8地震襲厄瓜多外海 震源深度40公里 14:012022/03/27 國際 高市推無障礙設施改善 讓行動不便民眾更便利 15:382022/03/25 生活 桃機跳電峰迴路轉 疑電纜遭破壞 04:102022/03/15 財經焦點 時論廣場》政府應負起停電損害賠償責任（翁曉玲） 18:362022/03/17 時論廣場 花蓮狂搖 學者示警「旁邊」才是大魔王：近年恐有規模8以上超級強震 21:282022/03/23 生活 竹縣無障礙環境 非六都第一名 04:102022/03/14 地方新聞 儲能聯盟 力推緊急電源系統標準 04:102022/03/17 證券．權證 戰車上馬路意外頻傳 酸文好尷尬 04:102022/03/14 政治要聞 曳引車鋼板噴飛撞壞電線桿 高雄燕巢2000戶慘停電6小時 13:142022/03/14 社會 花蓮玉興橋地震受損 延至明年底完工 04:102022/03/25 地方新聞 強震威脅 花蓮砂石場與碾米廠也相繼傳出災情 12:072022/03/23 社會 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。