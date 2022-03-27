LA ONE PIZZA窯烤披薩出爐。（業者提供）

LA ONE PIZZA窯烤披薩出爐。（業者提供）

LA ONE PIZZA披薩餐廳空間。（業者提供）

有「法餐南霸天」之稱的簡天才師傅，籌備1年時間的LA ONE 披薩餐廳3月底開幕，由子弟兵潘群欣主廚領軍，打入高雄美術館特區，主打多達10種口味的豹紋披薩，以及多款特色開胃冷熱菜以及主菜，另還與世界冠軍烘豆師賴昱權合作，由他親自為LA ONE獨家調製專屬配方，同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。

LA ONE Pizza，是簡天才在高雄的第四家餐廳，有別於THOMAS CHIEN 法式餐廳的fine dining，或是LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房以歐陸料理為主，LA ONE Pizza將帶來義大利人樂天開朗活在當下懂吃懂生活的飲食美學風格。

簡天才表示，LA ONE Pizza餐廳主廚潘群欣2016年加入團隊後，先在 THOMAS CHIEN擔任副主廚工作長達近5年時間，期間觀察到潘群欣對於味覺的敏感以及對料理掌握的細緻用心，並可發揮他以往在義大利披薩製作的長才，因此開設一間披薩餐廳由其領軍運營。

潘群欣曾師承來自義大利維內多（Veneto）的主廚兼餐廳老闆 Zocatelli Federico，在其位於台北的ZOCA披薩餐廳學習正統經典義大利披薩的製作；更曾2014-2015年期間遊歷澳洲，於墨爾本一家義大利人開設的Cafe Andiamo義大利餐廳工作一年多時間。

LA ONE Pizza 使用新鮮酵母以及義大利超越190年歷史的百年製粉廠 Molino Dallagiovanna麵粉，潘群欣主廚每日手工揉製麵糰並經過48小時的低溫慢活發酵，醞釀出披薩皮豐富且有層次的風味。

披薩底醬選用義大利原裝進口的聖馬札諾（San Marzano）番茄醬汁，再搭配上披薩靈魂起司莫札瑞拉 Mozzarella 來製作，多達十種口味的豹紋披薩，除了有經典的〈瑪格麗特〉之外，還有主廚創意發想、將多種起司以黃金比例製作的〈起司世家〉、以簡天才師傅大地時蔬轉化為披薩版的〈說蔬人〉，同時把簡天才主廚的招牌〈煙燻鮭魚〉也發展到披薩上，這些都是主廚將其對台灣在地食材風土風味的領會結合其在國外的遊歷，並加上追隨簡天才師傅在Fine Dining的歷練與靈感，帶入其披薩與料理製作中。

披薩在義大利磚窯高溫約400度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分，不過度烹烤，烤出來擁有披薩經典特色豹紋斑，表層呈現餅皮外厚內薄酥軟Q彈有嚼勁的口感，中間皮薄而口感濕潤，在口中慢慢咀嚼能品嚐出小麥原有的甘甜香氣。LA ONE Pizza 供應的9吋豹紋披薩皆為現點現作，製作全程約為10分鐘左右。

除了各款豹紋披薩之外，LA ONE Pizza還有許多精選冷熱前菜跟主菜，像是〈煙燻尤物〉、〈生醃牛肉〉、〈布拉塔番茄〉、〈燉牛頰〉、〈瘋狂水煮石斑魚〉等等義式美味料理，並且供應多款台灣在地精釀啤酒，以及生啤酒。

而LA ONE美術館店一樓烘焙坊、二樓披薩餐廳的咖啡飲品更是與世界冠軍烘豆師賴昱權合作，由他親自為LA ONE獨家調製專屬配方，同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。

LA ONE Pizza開幕活動開跑就推出「歡樂Bar：天天Happy Hours 17：30-18：00 Suntory 生啤買一送一」，同時凡點義式家鄉味披薩或煙燻鮭魚披薩享有第二個披薩8折優惠（以低價計）開幕好康活動，活動期間為3月25日至4月10日。可提早撥打門市電話或線上訂位預訂座位。