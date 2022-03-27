本土疫情拉警報，今天一口氣新增83例，創下去年六月以來的新紀錄，境外移入個案也暴增120例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦言，入境居家檢疫縮短為7天的政策可能因此延後實施外，原本4月1日可能會鬆綁的口罩，也暫不鬆綁了。

本土疫情拉警報，各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心今天公布，共新增83例，創下去年6月27日有88例以來的最新紀錄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，現在最擔心基隆警局群聚、新竹桃園大潭移工群聚以及台東家庭群聚，這幾起都還找不到感染源的傳播鏈。

由於入境居家檢疫從3月7日開始放寬至10天，境外與本土個案均雙雙成長，是否與開放有關，陳時中今天表示，境外移入這周相對多，主要是從南亞、東南亞，尤其越南陽性率高，但大部分都在集中檢疫或是落地採檢時就能採檢得到，基本上不會對防疫政策造成影響。

陳時中表示，是否要再放寬到7天，要看醫療量能與重症比率，這兩指標若是超過負荷，就要加強管制，不過近來相對來說輕症居多，一時之間不會對醫療量能造成壓力，至於集中檢疫所，需要盡量降低收非確診病人，要以確診病人為主。

由於日前陳時中表示，入境放寬上路後觀察一個月，就會來鬆綁至7天居家檢疫，今天他表示，可能會因此延後實施，視醫療量能等條件再來決定。

陳時中也說，口罩禁令暫時不會在四月一日鬆綁，「總要這一波看清楚了，才會有所改變。

由於清明連假在即，陳時中呼籲民眾儘量避免和不特定的人旅遊，和不特定的人保持社交距離把口罩戴好。對於這波本土疫情，他再度強調，戒慎不恐懼，並強調完全追求零確診是不可能，只能盡量往清零方向做努力。