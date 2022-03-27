台灣鍋貼水餃連鎖龍頭八方雲集，繼在亞洲達成上千家門市目標後，正式進軍美國市場，(美國時間)2022年3月25日在南加州工業市開出首家門市，未來將積極在美國進行展店計劃，營運範圍橫跨南加州、北加州，同時也將啟動北美連鎖加盟行動。

八方雲集今年首度踏出亞洲市場，美國加州正是北美藍圖的第一站，工廠則座落在南加州爾市。美國八方雲集首家門市除保留台灣招牌菜色，另添加了符合當地市場的特色餐點 ，推出一系列美食，包含鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜、豆漿及創新手搖飲料，期能撫慰在美遊子思鄉心情及發揚台灣美食。

八方雲集北美執行長Stephanie Peng表示，美國八方雲集延續台灣八方雲集國民美食信念，提供經濟實惠且高品質的餐點，以滿足個人味蕾與家庭的需求。讓外食成為方便的享受而非經濟上的負擔。

在台創立於1998年的八方雲集，店點遍及全台各地，目前已是台灣鍋貼水餃連鎖龍頭，同時發展多品牌策略，目前擁有梁社漢排骨專賣店、丹堤咖啡、芳珍素食，營運版圖跨足中國大陸及香港市場。在2021年9月於台灣股市正式掛牌上市。