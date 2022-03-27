又到了每年清明祭祖時節，台南市消防局第3大隊學甲分隊27日趁蜀葵花節活動遊客聚集時，同仁穿著全副消防衣、踩著滑板車，在蜀葵花專區附近巡迴宣導「清明掃墓不燒墓」、「四不二記得」，引起遊客關注，達到宣傳效果。

台南市消防局第3大隊呼籲民眾，掃墓祭祖請配合防火「四不二記得」，不亂燒雜草、不燃放爆竹、冥紙不飛揚、菸蒂不亂丟、記得滅餘燼、記得把垃圾帶走。

為提高民眾清明防火警覺，第3大隊也到佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門熱點公墓及靈骨塔重點宣傳，27日則踩滑板車，到遊客眾多的蜀葵花節活動現場，搭配義消防火宣導隊自製看板及布條進行清明掃墓防火宣導，提醒鄉親祭祖後務必於將墓地周圍的火苗熄滅。

台南市消防局表示，台南市去年清明期間的公墓火災15件，比前年同期62件大幅降低，原因在火警熱點分析防治和宣導活動提醒民眾清明防火發揮了作用。消防局提醒，違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處3000元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。