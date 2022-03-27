基隆警群聚恐釀社區感染 陳時中：林右昌居隔延長至10天

基隆相關群聚累積至27日共27例，居家隔離中的基隆市長林右昌，在與陳時中通過電話後，自願把居隔天數從3天延長為10天。網友笑稱「了不起，負責！」

基隆市警局、小吃店相關群聚越燒越大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日坦言，「現在較擔心基隆的社區感染」；基隆相關群聚累積至27日共27例，包括8名場域工作人員、8名員警、7名顧客、4名接觸者親屬或同學，將針對全市員警普篩。另外居家隔離中的基隆市長林右昌，也在與陳時中通過電話後，自願把居隔天數從3天延長為10天。

陳時中今日證實，林右昌的隔離時間將從3天延至10天，他解釋，因林右昌出席頒獎典禮時，現場警察很多，且頒獎時在台上沒戴口罩；另一方面是和林通過電話後，林認為自己要做高規格防疫表率，自願延長天數，這兩天也會做PCR採檢。

對此，PTT網友笑稱，「了不起，負責」、「護航仔呢？」「再雙標阿」、「綠能你不能」、「被說特權才趕快改」、「更顯得3天可笑」、「病毒會選黨政攻擊嗎？」「超好笑」、「大轉彎ㄟ」、「側翼錯亂中」、「風向不對」、「塔綠斑哭暈！」