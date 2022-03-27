立法委員羅致政表示，新北市長提名黨內有其策略跟節奏。（陳慰慈攝）

面對藍營最強諸侯的新北市長侯友宜，民進黨將派誰來挑戰侯仍懸而未決，曾傳出是新北市長參選人之一的立法委員羅致政今出席「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮後受訪表示，新北市長提名黨內有其策略跟節奏，侯友宜也尚未公開說要爭取連任，黨團提名可以不用這麼早作業，過去在5、6月處理都還來得及，至於所謂的派系，也是作為黨的緩衝，做為培養、徵選、推薦人才的重要工作，不用過度解讀。

另面對後蔡英文時代，羅致政回應，沒有所謂後小英時代，蔡英文的民調支持度相當高，相信卸任後還會是台灣唯一且最重要的領導者，相信每個派系都是造王者，只有黨內團結才有可能勝選。

年底選戰將近，對於各派系都在布局，同場出席活動的桃園市長鄭文燦說，每次黨職人員選舉或黨務的改組，都按照計畫來進行，這是黨內民主的常態，強調各派系沒那麼複雜，就是每2年一次正常改組。