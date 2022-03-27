新北市市長侯友宜向來強調「市政優先」，也被外界解讀為與國民黨保持距離。對此，曾在2004年雅典奧運獲得跆拳道銀牌、現任國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，「勝選才是唯一的目標」，認為在重返執政的共同目標下，能夠保留彈性和空間。此言引發熱議，大批網友則表示理解與認同。

侯友宜面對國民黨的活動與政策，似乎顯得「沒靠那麼近」，屢成政壇焦點。黃志雄26日接受香港媒體《中評社》訪問時，強調「勝選才是唯一的目標」，畢竟有執政權才能為人民做事，在此大原則下，黨部是能夠接受同志有些彈性跟空間，因為大家的共同目標就是「重返執政」。

黃志雄坦言，各個立委與縣市首長、議員候選人，都有自己選區因地制宜的經營方式，最重要的是，思考論述不要背離整個黨的中心思想，只要大家共同目標一致，一些個人的彈性與空間都是能被接受、妥協的。

「勝選才是唯一的目標」這句話獲得不少迴響，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「贊同黃主委的思維，要有彈性空間，不是一言堂」、「身為藍營支持者，雖然無奈，但這也是必要的妥協」、「藍營不要自己不團結、不妥協，而是應設法與友黨合縱連橫，否則就等著消失在歷史的灰燼」、「一切以勝選為考量」、「唯有重返執政才有希望」。