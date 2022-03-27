昨天26日全台各地豪雨不斷，苗栗苑裡鎮蕉埔里130線12公里處，早上11點多發生邊坡土石滑落，一棵樟木樹倒塌斷裂，橫倒在路面，警方獲報到場協助清除，在1小時內恢復交通順暢。

通霄警分局指出，當時路樹倒塌影響交通，導致民眾只能單線通行，因為適逢假期，到山區遊玩民眾較平日增加不少，因此派人前往處理。

員警到場立即打開巡邏車警示燈，並在現場放置交通錐進行交通疏導，與救難協會鍾石木、鄭左煌及協勤民力張文敏等人，合力將阻礙道路路樹排除，所幸倒塌路樹未發生壓傷人車事故。

行經駕駛人對警方與協勤民力主動為民服務作為，都一同豎起大姆指直呼「讚讚讚！」。通霄警分局呼籲，因近日各地發生地震又逢大雨不斷，山區道路易發生落石坍方或路樹倒塌情事，請民眾外出時特別注意道路路況，如發現有道路障礙時，請立即與相關單位反映或撥打110電話，警方將協助聯繫有關單位作緊急應變處置，防制意外發生。