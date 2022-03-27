日本NHK電視台近期推出面向當地年輕世代觀眾的服務，命為「NABE」，手法創新，例如「超濃縮重播」、或將一集戲劇剪輯成1分鐘版，也在網上公開，盼引來年輕人的目光。

「NABE」意即鍋子，藉由這名稱呈現如煮大鍋菜一樣，讓觀眾一次嘗盡美味，且極有效率。例如原本30分鐘的節目《紀錄72小時》剪縮成72秒節目、或是將戲劇節目濃縮成「1集1分鐘」呈現，也試過公開攝影棚完全拆除的模樣，另也在深夜時段長時間播出可愛動物等療癒影像，配上讓人放鬆的BGM，陪伴夜晚活動的觀眾們。

NHK將72小時的採訪濃縮為72秒鐘。（取自NHK官網）

NHK電視台雖歷史悠久，但近年源源不斷推出適合與時代同步的節目，形象也從老舊轉為創新，例如每一年的《NHK紅白歌合戰》都能見到創新之舉，像是「紅白」的新定義，以及感覺不老氣的種種演出手法，都可看出電視台的用心。

NHK「NABE」

官網：https://www.nhk.or.jp/nabe/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCgyZh1zv8cJQh9F4_fFJ2QA

Twitter： https://twitter.com/we_are_nabe

Instagram： https://www.instagram.com/we_are_nabe/