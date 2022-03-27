大陸東航MU5735航班不幸發生墜毀事故，引各界關注。大陸網信辦26日發布消息稱，個別網友藉此散播網路謠言，造成惡劣影響，網信辦公佈了對網上傳播的關於MU5735的謠言的溯源結果，並列舉了7個案例，嚴厲處置了騰訊、新浪微博、字節跳動、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎等網站平台上的2713個帳號，清理謠言類訊息16.7萬餘條。

東方航空公司MU5735航班21日在執行昆明－廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。事故發生後，廣大網友密切關注救援進展和事故原因調查。大陸國家網信辦稱，然而，個別網友藉此散播網路謠言，造成惡劣影響，網信辦指導多家網站平台，對網上傳播的關於MU5735的謠言進行溯源。

大陸國家網信辦公佈了7起各網站平台相關網絡謠言首發情況，並表示以上網路謠言均已被及時清理，首發帳號已被相關網站平台依法依約予以關閉禁言處置。

此外，大陸國家網信辦對騰訊、新浪微博、字節跳動、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎等網站平台，對借東航客機墜毀事故造謠傳謠、散佈陰謀論、調侃災難等違法違規訊息和帳號從快從嚴處置。截至目前，共計清理違法違規訊息27.9萬餘條，其中謠言類訊息16.7萬餘條，處置帳號2713個，解散話題1295個。