耳機是許多人身上必不可少的一項物品，走在路上隨處可見，而市面上的耳機又分成有線耳機跟藍芽無線耳機，兩邊都有各自的擁護者。日前就有網友在Dcard上表示，在無線耳機普及的時代，還有人會使用有線耳機嗎？此貼文引起廣大網友熱烈討論。

網友表示走在路上看到有人使用有線耳機，都會忍不住多看幾眼。(圖/翻攝自Dcard)

原Po在Dcard發文表示，在無線耳機普及的時代，走在路上看到有人在使用有線耳機，都會忍不住多看兩眼，前幾日原Po在捷運上戴著他的AirPods Pro，他注意到當天捷運上除了他，其他人竟然都是戴著有線耳機，這另原Po相當震驚！原Po認為無線耳機比有線耳機方便許多，而且以現在的技術無線耳機也可做到像有線耳機的音質一樣好，以「是誰還會用有線耳機」為標題發文，好奇詢問到底為什麼要用有線耳機，是不是有特殊族群專門在使用。

許多網友回應有線耳機的優點。(圖/翻攝自Dcard)

對此網友紛紛留言回應，「當你一個禮拜搞丟三次無限耳機，你會覺得有線其實還不錯」、「因為你沒用過好的有線耳機，無線耳機說真的不太能聽...airpods大概等同於百元有線耳機吧」、「真的要比音質，有預算的有線絕對海放藍芽」、「無線還要充電，突然要用沒有電很麻煩」，也有網友認為原Po只是想炫。從該篇文中可以看出，還是有不少人在使用有線耳機，並且多數都是認為音質是無線耳機無法替代的，每個人都有各自的需求喜好，沒有所謂的好與壞，畢竟青菜蘿蔔各有所愛嘛！