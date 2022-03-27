每年3月底至4月底是箭筍產季，花蓮縣萬榮鄉產出的箭筍因生長環境水氣足、無汙染，加上海拔較高，略帶奶香味的口感受許多饕客喜愛。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣萬榮鄉公所為提升鄉內箭筍的能見度與產量，日前挺進花蓮市區擺攤販售，鄉長古明光（左）也特別化身廚師，在現場教導民眾如何料理箭筍。（萬榮鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

大地回春，箭筍紛紛破土冒頭，其中，花蓮縣萬榮鄉產出的箭筍因生長環境水氣足、無汙染，加上海拔較高，略帶奶香味的口感受許多饕客喜愛，萬榮鄉公所為讓更多民眾認識箭筍，除鄉長化身廚師示範如何料理外，產銷班也和行銷平台合作，採產地直送方式，將最新鮮的箭筍送至消費者手中。

每年3月底至4月底是箭筍產季，萬榮鄉高山箭筍多生長在馬遠村、紅葉村等海拔300至800公尺山區，在山嵐水霧繚繞下，孕育出鮮甜且略帶奶香味的口感，當地產銷班員每天上山採收後，經分級篩選，將賣像好、品質佳的箭筍提供消費者選購。

萬榮鄉蔬菜產銷班第五班班長林忠賢表示，箭筍從出土、成長到30公分，只需不到1周的時間，「連菜蟲都還來不及吃」，班員就已採收並篩出長度超過30公分以上的箭筍，提供給貓熊當作主食，其他較鮮嫩的箭筍則會進入市場銷售。

萬榮鄉公所為提升鄉內農產品能見度與產量，日前領軍22位地方小農，挺進花蓮市區，在人來人往的舊鐵道行人徒步區擺攤，宣告「萬榮鄉箭筍！開賣啦！」。鄉長古明光也特別化身廚師，在現場料理箭筍，利用豬五花肉翻炒一道「回頭太難(五花肉辣炒箭筍）」，由於沒有使用過多調味，保留箭筍原本的鮮甜口感，讓現場試吃民眾大讚根本是「人間美味」，一吃成主顧。

萬榮鄉公所除到人口較密集的花蓮市擺攤，協助小農販售農產品，另與行銷平台「後山‧山後故事館」合作，採產地直送方式，提供最新鮮的農特產品至消費者手中。

由於箭筍蘊含豐富的纖維質、水份、蛋白質、鐵、鈣、維他命A、C，熱量少，能促進腸胃蠕動，近年成養生及減重者的最佳選擇，萬榮鄉公所也透露挑選箭筍撇步，可選擇筍殼根部較紅、筍身較短且筍肉外形較豐腴白晳的購買。