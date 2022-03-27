衛生局作一口氣公布3例外縣市足跡，今又發送469封簡訊。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

衛生局作一口氣公布3例外縣市足跡，今又發送469封簡訊。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

衛生局作一口氣公布3例外縣市足跡，今又發送469封簡訊。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

衛生局作一口氣公布3例外縣市足跡，今又發送469封簡訊。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府衛生局昨晚公布最新疫調足跡，外縣市案22639、案22701及案22555曾到過北市信義區百貨、西門等處。衛生局今表示，3個案合計匡列居家隔離257人，已針對與確診者足跡重疊對象發送469則簡訊通知民眾加強自我健康監測。

北市衛生局今表示，3個案合計匡列居家隔離257人，34人陰性、223人檢驗中；擴大採檢50人，16人陰性、34人檢驗中，已針對與確診者足跡重疊對象發送469則簡訊通知民眾加強自我健康監測。

北市昨公布3個案北市足跡，包含3月20日搭乘捷運從南勢角站經古亭站轉乘至西門站、曾至西門紅樓、方家小館、華仁牙科診所；3月21日大富貴獨門料理和平店；3月22日晴光市場、山鑫登山潛水體育用品行、心品診所、丸亀製麵統一時代百貨店、誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8及A9、ATT 4 FUN 信義店、信義威秀商場、微風南山。

3月23日往返捷運南勢角站經松江南京站轉乘至南京復興站、海底撈火鍋慶城店、OUTDOORZ我不在家戶外用品選物店、華仁牙科診所、大富貴獨門料理和平店、AKA Artland藝術空間；3月25日林青榖診所、頂好哨子麵、芋香園、捷運南京三民站經松江南京站轉乘至民權西路站。