1名男網友在《Dcard》發文寫下，1位認識的女性友和男友吵架，為了氣男友，便找他發生性行為，原PO覺得自己也沒損失，便和該名友人上床2次，網友們看到貼文後紛紛嗆說：「你要小心，萬一對方是8+9，吃不完兜著走」、「你當資源回收 還是會被丟棄的，傻子」、「換個角度想，你以後前萬別惹女友生氣，不然綠到你發慌」、「當個工具也能開心成這樣」。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫下，自己認識的女性友人因為和男友吵架，便約原PO出來要求發生2次性行為，原PO表示，他並不是要炫耀，也沒有要評論女性友人的行為，只是想發文告訴網友們，身旁真的有漂亮女生為了氣男友而跟別人上床。

網友們紛紛在貼文底下調侃：「被當工具人還這麼開心」、「你當資源回收 還是會被丟棄的，傻子」、「別傻了，你只是一個工具而已」、「會不會她男友為了讓女友生氣，也把原po約出來按在床上打」、「這世界的資源回收就靠你了」、「女生有問題吧，她男友也太可憐了」。

但也有網友提醒原PO：「你要小心，萬一對方是8+9，吃不完兜著走」、「若是你們之後成功在一起，你們也吵架，她會不會為了報復你去跟另一人做了，畢竟沒有不吵架的情侶，事後才發現原來是無限循環」、「換個角度想，你以後前萬別惹女友生氣，不然綠到你發慌」。