現下消費者視咖啡為一門精深藝術，期待每次探索都是最佳咖啡饗宴。瑞士咖啡品牌Nespresso近日推出精品等級認證的特選產區咖啡，並祭出母親節咖啡機優惠。

Nespresso深耕咖啡工藝多年，廣受咖啡愛好者們喜愛的單一產區臻選－蘇門達臘熟成咖啡驚喜回歸，自2016年起，歷經五年精粹熟成搭配當地獨特濕剝法工藝完成最佳產品，品牌獨家推出傾心匠藝之作限量30顆裝（740元）及傾心匠藝之作精選100顆裝（2240元），讓咖啡愛好者一次享受多款世界產區的極致美味。

為了更了解消費者品飲咖啡的喜好，Nespresso特別打造專家盲測品鑑組，內含七款不同風味的咖啡膠囊，邀請消費者化身咖啡品鑑師探究每顆膠囊不同的咖啡風味，只要填寫線上調查問卷，即可在下筆訂單購滿五條膠囊時，免費獲贈指定咖啡膠囊乙條，即日起凡購買任10條膠囊即可獲得專家盲測品鑑組，邀請每位喜愛Nespresso的消費者盡情探索最喜愛的神祕咖啡風味。

另外，Nespresso同步開跑母親節咖啡機優惠，即日起至5月11日止，全系列咖啡機最低只要66折起，輕巧時尚的Essenza Mini 優惠價2990元；經典金屬質感的Pixie優惠價4900元。