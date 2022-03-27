「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮今在新莊典華飯店舉辦，總統蔡英文、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、前立法院長蘇嘉全等人均出席。（陳慰慈攝）

「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮今在新莊典華飯店舉辦，嘉義出身的新北市長侯友宜中午12時30分現身「新北市嘉義同鄉會」，巧妙避開近12時出席的總統蔡英文、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇等人，近1時離開時，卻碰巧遇到剛來的桃園市長鄭文燦，侯拍了鄭肩膀一下打招呼，要他「快點去」，隨即擦肩而過。

侯友宜致詞時稱讚嘉義同鄉會團結，一棒接一棒，46歲的新任理事長劉德宗年輕有為，他與有榮焉。他說，新北市嘉義同鄉會在3年前給他滿滿的支持 他盡到當市長的 進入政治界 不忘鄉親交代，要認真打拚、不分你我，大家為這片土地奉獻，他秉持這樣的嘉義精神到新北市打拚 ，在座各位也都是來新北市打拚，在新北市安居樂業。

侯友宜並細數擔任新北市長3年多的政績，塭仔圳市地重劃、五股夏綠地讓新北市大蛻變，過去說新北市是台北市附庸城市，台北市是首都生活圈，軌道建設都以台北市為中心，現在開始翻轉，新北市成為中心點，並吸引知名企業進駐新北，他說：「嘉義人做市長絕對沒漏氣」。

「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮今在新莊典華飯店舉辦，現場冠蓋雲集，總統蔡英文、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、前立法院長蘇嘉全、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等政治人物均出席，不少議員擬參選人也來發名片搶曝光。