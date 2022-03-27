中信兄弟左投呂彥青近期肩膀出現些數狀況，目前尚未在熱身賽出賽，也確定趕不上開季，27日他出席中職開季記者會時表示，檢查過後肩膀無大礙，應該只是疲勞而已，目前規畫4月中回到投手丘。

呂彥青表示，自己是在春訓到中間階段出現左邊肩膀不舒服情況，後來到醫院檢查並無大礙，沒有發炎狀況，只是疲勞而已，「目前只是多休1周，調整都在進度中。」

呂彥青坦言，之前為了準備台日棒球交流賽，曾想過把進度往上拉，但是否是因此導致肩膀不適，自己也不太清楚，他透露，目前已經近牛棚3、4次，下周起會丟Live BP，接下來就是實戰比賽，規畫在4月中重回投手丘。

這段時間沒能在熱身賽實戰出賽，呂彥青也沒閒著，他透露，總教練林威助已經提醒「要多跑一點」、「小肌肉多做一點」，「我今天還有練球，練完才出席記者會。」對於今年球季目標，他表示，還是與之前一樣，希望能先發投滿7局，「勝投不是很在意，丟滿7局為球隊貢獻比較重要。」