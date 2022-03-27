國民黨台南市議員初選登記大致結束，登記冷清狀況讓外界評估藍營在台南市政壇逐漸式微，事實上國民黨2022年台南市議員選舉除了自身議員，仍布有跨黨派的「暗樁」泛藍黨友超過5席以上，暗助國民黨台南市長甚至未來台南市議長一股不可小覷的關鍵勢力。

國民黨議員初選登記只剩2選區未公布，共僅13人登記遠不如民進黨的49人，雖日後仍得以徵召方式增加人選，卻暴露國民黨在台南的艱難處境。民進黨樂觀喊出要在議會攻占過半席次。

參選爆炸的民進黨台南市議員初選可見各派系子弟兵，大多數選區勢必民調定輸贏，近日陸續成立競選總部造勢，參選冷清的國民黨台南市黨部，還未見有登記者急著成立競選服務處。

國民黨台南市黨部表示，雖然國民黨登記人數偏低，其實跨黨派的「黨友」很多，初估起碼可有5、6席。

藍營地方人士分析，這股黨友勢力以無黨籍陣營為主，過去長期與國民黨合作，「政治DNA相近」，國民黨台南市長參選人謝龍介與部分泛綠陣營參選人交情好，可能獲得「暗助」，增加台南市長選票，未來還能在台南市議會議長人選合作，讓民進黨再度翻船。