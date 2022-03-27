民進黨屏東縣長初選越演越烈，立委鍾佳濱27日在支持者陪同下，騎單車從林邊火車站出發，一路騎至屏東縣政府前，象徵從踏上政治旅程起點，不忘初心一路前進，同時訴求屏東大團結。

前屏東縣長曹啟鴻特地陪同在林邊火車站前表示，當年與鍾佳濱共同努力設置單車國道，從九如一路暢行到東港，未來則希望腳踏車通勤變成屏東特色，在氣候變遷時刻，為地球貢獻一分心力，也期勉鍾佳濱能順利出線、贏得初選，就像過去幾次選舉「關關難過，但關關必定過」。

鍾佳濱車隊中午抵達縣府後，鍾表示，30年來陪著台灣的民主前輩奮鬥，可以看到民進黨爭民主自由、落實法治保障人權，一路走來「初心」始終不變，才能得到台灣社會認同，而終點站的屏東縣政府更是他過去服務超過10年的地方。

他承諾，未來若擔任縣長，會把握機會，與蔡總統、蘇院長及「屏東鐵三角」共同團結建設屏東，讓屏東變更好。