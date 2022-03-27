香港財政司長陳茂波27日發表網誌指出，第一季充滿驚濤駭浪，第五波疫情兇猛來襲，使香港社會、民生及經濟承受龐大壓力。陳茂波又指，失業率會繼續攀升，出口增速將放緩等，香港經濟第一季無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四季復甦的趨勢。

香港信報報導，陳茂波強調，對經濟前景有絕對及無比堅定的信心，只要對大局有準確研判，抓準大勢，積極應對，並把握好國家的發展和支持，就能跨越短期挑戰，邁步向前。

陳茂波指出，已經有超過100萬名民眾感染Omicron變種病毒，其中為數不少已康復，加上疫情高峰似乎已過，使部分民眾或許覺得防疫工作可稍為放鬆。然而，還有數以百萬計民眾積極做好防護，希望避免受到感染，更重要是仍有20多萬名年逾70歲、仍未接種第一針疫苗的長者，這對抗疫工作帶來重大挑戰。

陳茂波提出，抗疫工作不能急躁和鬆懈，要有「底線思維」，透過可操作、可持續的動態應對方案，做全面充分的準備，一定能戰勝疫情，推動經濟全面復甦。